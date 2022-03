Márcio Bittar, Alan Rick e Jairo Cassiano comandarão o União Brasil no Acre

O prefeito do município de Sena Madureira, Mazinho Serafim deverá receber o comando do Deracre e da Secretaria estadual de Educação no município, as duas instituições deverão ser repassadas ao prefeito no início do mês de abril.

A fonte que repassou os informes a nossa reportagem garantiu que as secretarias serão repassadas ao prefeito de porteira fechada,” como diz o ditado popular”

Caso estás informações sejam mesmo verdadeiras o deputado estadual Gerlen Diniz, perderá todos os cargos existentes nas duas instituições, o que poderá dificultar sua reeleição

Ronaldo Duarte

