Polícia Civil recupera veiculo roubado em zona rural de Boca do Acre

Por volta do meio-dia deste domingo, dia 13, socorristas do SAMU e guarnição da Polícia Militar do 5 Batalhão, foram acionados para o bairro Ferreira Silva, nas proximidades do Centro Cultural do município de Brasiléia, apurar um caso de tentativa de homicídio.

No local, encontraram um adolescente de 15 anos com ferimentos pelo corpo e ensanguentado, sentado em uma calçada. Segundo foi apurado pelas autoridades policiais, o jovem estava sentado no quiosque do Centro Cultural, quando dois indivíduos chegaram em uma moto boliviana.

Um dos suspeitos portava uma arma prateada em uma das mãos e ao se aproximar, efetuou os disparos acertando três no jovem, sendo um na lateral esquerda do rosto. O projétil transpassou a bochecha saindo atrás da orelha.

Os dois seguintes; um acertou o ombro e o seguinte no braço direito. Logo em seguida, a dupla fugiu do local tomando rumo ignorado, deixando o jovem sangrando no local. Uma busca nas redondezas do bairro foi realizada pela guarnição, mas, nenhum suspeito foi localizado.

O adolescente foi socorrido para o hospital de Brasiléia, onde passou por pequenas cirurgias nos ferimentos e não corria risco de morte. Seu estado de saúde foi considerado estável, ficando em observação e deverá prestar depoimento tão logo receba alta.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais, que procuram saber se tem alguma ligação com acertos de contas entre grupos criminosos rivais, que disputam espaço em bairros da cidade.

Fonte: O Alto Acre

