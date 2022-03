Gladson não vai exonerar cargos do MDB e diz que fica no governo quem quer ajudar o Acre

A pontuação mínima necessária para aprovação dos médicos que buscam a validação de diplomas expedidos no exterior aumentou 9,6 pontos, em relação ao ano passado.

O deputado federal Alan Rick (União-AC) se reuniu com o Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, nesta quinta-feira, 10, em Brasília, para pedir a redução da nota de corte da prova do Revalida, realizada no último domingo. O Instituto é responsável pela elaboração e aplicação dos testes.

Dois dias antes da avaliação, os candidatos foram surpreendidos com a divulgação da pontuação mínima para aprovação. Dos 90 pontos exigidos em 2021, a nota passou para 99,6. Quem não atingiu essa pontuação está desclassificado e não poderá fazer a segunda etapa, que é a prova de habilidades clínicas. “Os candidatos tiveram dois reveses. Primeiro, ficar sabendo da nota de corte apenas 48 horas antes do exame. Segundo, o aumento de quase 10 pontos em relação ao ano passado”, elenca o deputado.

Na reunião desta quinta-feira, Alan Rick falou sobre a dificuldade que cidades do interior têm para contratar médicos e pediu a Dupas que o Instituto reconsidere a nota estipulada. “Quando eu luto pelo Revalida, é porque os médicos formados no Brasil não querem ir para os municípios pobres do interior. Para se ter uma noção, em todo o Estado do Acre, hoje, apenas duas neuropediatras atendem e uma está em licença maternidade. Os médicos formados no exterior são os únicos que aceitam ir para os municípios isolados do país e ainda são obrigados a passar por tanta dificuldade para conseguir validar seus diplomas”, lamenta.

O presidente do Inep informou ao deputado que é preciso aguarda o fim do prazo de recursos às questões da prova, para avaliar como ficará a nota de corte. “Se muitas questões forem anuladas, o número máximo de pontos cai e, consequentemente, a nota mínima muda”, explicou. Candidatos que quiserem contestar algum item do exame têm o dia 14 de março, para apresentar recurso. A divulgação do resultado definitivo está previsto para o dia 11 de abril.

Alan Rick é autor da Lei que tornou obrigatória a realização semestral do exame de revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior. Antes disso, as provas do Revalida não eram realizadas regularmente.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram