Primeira friagem do ano chega ao Acre no sábado, prevê Friale

Os ventos que antecedem a chegada desta friagem começarão a soprar da direção sul já nas primeiras horas da tarde deste sábado (12), no leste e no sul do Acre, onde estão situadas, entre outras, as cidades Rio Branco e Brasileia.

Antes, já a partir desta sexta-feira (11), mas, principalmente, no sábado e no domingo, ocorrerão chuvas intensas no Acre, em Rondônia, no Amazonas, na Bolívia e no Peru, com acumulados que, até segunda-feira, poderão passar de 200mm.

Devido ao choque entre esta massa de ar frio com a massa de ar quente e úmido que está sobre a região, ocorrerão, em alguns pontos, fortes temporais, com chuvas intensas, raios, ventanias e, até, queda de granizo.

No domingo e na segunda-feira, o céu estará totalmente encoberto na maior parte do Acre, sendo que a temperatura máxima, ou seja, durante o dia, ficará abaixo de 24ºC e as mínimas, ao amanhecer, entre 18 e 20ºC, em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e demais cidades do leste e do sul do estado.

