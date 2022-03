Ifac publica resultado preliminar do Curso de Revisão Gramatical

O Instituto Federal do Acre (Ifac) Campus Rio Branco publicou o resultado preliminar da seleção de alunos para o Curso de Revisão Gramatical, com carga horária de 30 horas. No documento é possível consulta a lista geral de inscritos e as listas com os candidatos classificados nas vagas de alunos do Ifac, nas vagas para a comunidade externa e no cadastro de reserva.

Clique aqui para acessar o resultado preliminar da seleção

A previsão de publicação do resultado final é esta sexta-feira, 11 de março, e as aulas estão planejadas para iniciarem em 19 de março, no próximo sábado.

A capacitação é voltada ao desenvolvimento de competências linguísticas de comunicação condizentes com a norma-padrão da língua portuguesa. As aulas acontecerão via plataforma de videoconferência às terças-feiras das 19 às 22 horas e aos sábados das 18 às 21 horas, nos meses de março e abril.

O professor Sérgio Torres dos Santos, coordenador do projeto de extensão, incentiva os candidatos selecionados a participarem das aulas. “Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no Curso de Revisão Gramatical e desejar sucesso a todos os candidatos selecionados. Lembro que as aulas estão previstas para iniciarem no dia 19 de março.”

Acesse a página do edital

Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o correio eletrônico [email protected]

