MPAC firma acordo com IPEM-AC para fiscalização de medidores de energia

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, promoveu na manhã desta terça-feira (08) uma reunião por videoconferência com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (IPEM-AC), como parte do inquérito civil 06.2019.00000452-6, que visa apurar possíveis aumentos abusivos do serviço de energia elétrica em Rio Branco.

O encontro, que contou com a participação da promotora de Justiça Alessandra Garcia Marques e do presidente do IPEM-AC, Antônio Aurisérgio Sérgio Menezes Oliveira, teve como objetivo solicitar apoio ao instituto para a realização de fiscalização nos medidores de energia elétrica da empresa Energisa Acre, a serem selecionados a partir de unidades consumidoras que foram objeto de reclamação no Procon/AC.

A medida, que contará com o apoio do MPAC e Procon/AC, leva em consideração que, neste ano de 2022, é provável que novas denúncias sobre a ocorrência de aumentos ilícitos do consumo de energia voltem a ocorrer. Conforme a Promotoria de Defesa do Consumidor, isto deve ocorrer especialmente com a chegada do período da estiagem, em que o calor é mais intenso e, portanto, consome-se mais energia.

