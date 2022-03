SENA: Polícia Penal prende homem que tentou burlar tornozeleira eletrônica para praticar crimes

Durante um patrulhamento de rotina com o objetivo de evitar que presos monitorados por tornozeleira eletrônica cometam delitos, a Polícia Penal, que atua no presídio Evaristo de Moraes em Sena Madureira, prendeu um homem que tentou burlar o equipamento para praticar delitos no município.

De acordo com informações repassadas pelos PPs, a ocorrência se deu no Bairro Eugênio Areal, no momento em que a equipe transitava pelo local e avistou o apenado com a tornozeleira coberta por papel alumínio, em uma clara tentativa de ludibriar a guarnição de monitoramento.

Ao notar a presença da equipe, o homem empreendeu fuga e adentrou em uma residência, após obter a autorização do proprietário, os homens da força de segurança prisional entraram no imóvel e capturaram o detento.

“Essa artimanha de usar papel alumínio na tornozeleira para tentar ludibriar a equipe é comum por parte dos presos, que mesmo usufruindo do benefício garantido pela justiça insistem em cometer crimes. Porém, eles não sabem que o nosso sistema de monitoramento passou uma atualização que é capaz de identificar essa infração, que é tipificada como de natureza grave” disse um dos policiais penais.

Por realizar a ação delituosa, o apenado deverá perder o benefício de regime semiaberto, e será novamente reconduzido ao presídio Evaristo de Moraes, a ocorrência êxitosa evidencia o quanto o trabalho desenvolvido pelos policiais Penais tem sido importante para a garantia da ordem e segurança dos munícipes.

Por

Ricardo Amaral

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram