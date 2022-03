Com R$ 3,8 milhões de Alan Rick, Hospital de Mâncio Lima é entregue reformado e ampliado

A pesquisa do instituto Real Time Big Data divulga pela TV Gazeta nesta segunda-feira (7), mostrou que a corrida pelo Senado está cada vez mais ‘enrolada’. Apesar de aparecer na liderança com com 18% das intenções de votos, Jorge Viana (PT) aparece empatado tecnicamente com outros três pré-candidatos: Alan Rick (UB) com 17%, e Jéssica Sales (MDB) e Márcia Bittar (Sem partido) empatadas com 16% cada.

Na sequência Vanda Milani (Solidariedade), com 6%; e Sanderson Moura (PSol) e Mailza Gomes (PP) empatados com 3% cada. Brancos e nulos representam 11% dos eleitores e não souberam ou não responderam correspondem a 10%.

O levantamento foi realizado de forma quantitativa por telefone, com uma amostragem de 800 eleitores do Acre, entre os dias 3 e 4 de março deste ano. O nível de confiança de pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Dos 800 eleitores que foram ouvidos, 46% residem em Rio Branco, enquanto 26% são do Vale do Acre, dos municípios de Brasileia, Sena Madureira, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri e Porto Acre. Além de -14% dos eleitores do Vale do Juruá, dos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves.

A pesquisa é registrada sob o número AC-04479/2022.

*Com informações do agazeta.net

Fonte: Contilnet

