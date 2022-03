Polícia Civil prende três e apreende menor por tráfico de drogas

Na tarde desta sexta-feira, 4, o Delegado-Geral de Polícia Civil, Josemar Moreira Portes, acompanhado do Diretor de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI), delegado Pedro Paulo Buzolin, receberam a visita do Corregedor do Tribunal de Justiça do Acre, Desembargador Elson Sabo Mendes e do Corregedor do Ministério Público do Acre, Promotor de Justiça, Álvaro Luis, na sede da 2ª Regional de Polícia Civil, localizada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Durante a visita o Delegado-Geral, Josemar Portes, apresentou projeto de construção do complexo da Polícia Civil que será construído na quadra da Delegacia Regional onde reunirá vários setores como: Acadepol, Core, Canil, entre outros.

No decorrer da visita foi dado início as tratativas de implantação de um Juizado Especial que também deverá funcionar nas dependências do novo complexo da Polícia Civil.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram