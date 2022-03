Ifac retorna atividades administrativas presenciais dia 07 de março

O Retorno às atividades administrativas presenciais no dia 07 de março de 2022 (segunda-feira), atende recomendação do Comitê Central de Acompanhamento do Coronavírus da instituição

Matéria.jpg

O Instituto Federal Acre (Ifac), retorna as atividades administrativas presenciais nesta segunda-feira (07/03), conforme recomendação do Comitê Central de Acompanhamento do Coronavírus (Comitê Central Covid-19/Ifac), durante reunião nessa quinta-feira (03/03).

A recomendação do Comitê Covid-19 levou em consideração o cenário epidemiológico no Estado, com a redução dos casos decorrente da pandemia da covid-19 e da epidemia do vírus influenza A, subtipo H3N2, nas regiões do Acre, conforme boletins e as informações dos órgãos de saúde municipais e estadual, bem como a avaliação dos Diretores Gerais.

Diante da recomendação as atividades administrativas presenciais seguirão o que estabelece a Portaria Ifac nº 1.299, de 19 de outubro de 2021, que teve seus efeitos suspensos devido ao aumento de casos do novo coronavírus,

Clique aqui e acesse a Portaria Ifac nº 1229, de 19 de outubro de 2021

Conforme a Portaria nº 1229, a Reitoria do Ifac continuará a funcionar das 07h às 17h, e os campi deverão estabelecer horário de funcionamento específico, conforme ato administrativo do diretor-geral.

No ambiente de trabalho, a portaria do Ifac destaca como documento orientativo o Protocolo de Biossegurança do Ministério da Educação (MEC), como também reforça que a entrada nas unidades da instituição seguirá todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias e mediante a utilização de álcool em gel e uso de máscara de proteção facial.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram