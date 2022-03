Bombeiros continuam buscas a pai e filho que sumiram nas águas do Rio Iaco

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira ainda estão trabalhando nas buscas tentando encontrar pai e filho que desapareceram nas águas do rio Iaco nesta semana. O naufrágio se deu na altura do seringal São Sebastião, distante várias horas do porto de Sena.

De acordo com o sargento C. Queiróz, por ser uma localidade de difícil acesso ainda não foi possível manter contato com a equipe. “Recebemos a notícia e no dia seguinte os nossos mergulhadores foram destacados pra lá. O nível das águas do rio Iaco está bastante elevado e isso, pela experiência que tenho, dificulta os mergulhos, mas tudo o que estiver ao alcance da equipe será feito”, comentou.

O morador desaparecido nas águas desde a tarde de segunda-feira (28), é Francisco da Rocha Bezerra, conhecido popularmente como “Cabrito”. Seu filho de apenas 4 anos de idade também não foi encontrado até agora.

De acordo com moradores, Francisco Bezerra era um exímio fabricante de barcos. Na data do ocorrido, ele conduzia uma embarcação carregada de madeira na companhia dos dois filhos. Somente um deles conseguiu sair para a margem do rio.

Edinaldo Gomes

