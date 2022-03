BC divulga passo a passo para sacar dinheiro esquecido

Cumprindo agenda de trabalho, na manhã desta terça-feira, 22, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, recebeu, em seu gabinete, o subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), coronel Charles Santos. A Enchente do Rio Jordão pautou o encontro.

Diante da situação narrada pelo oficial superior do CBMAC, o secretário Paulo Cézar disponibilizou uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas – Ciopaer (helicóptero), com tripulação especializada, para atuar nos atendimentos e logísticas nas ações da Defesa Civil às famílias atingidas pelas águas naquela região.

De acordo com o CBMAC, 395 famílias do município de Jordão já foram atingidas pela alagação, o equivalente a 1.485 vítimas da enchente.

Do encontro, que aconteceu na sede da Sejusp, também participou o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada e Fronteiras (GGIF), coronel Glayson Dantas.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre encontra-se no Jordão juntamente com uma equipe do Governo e as Defesas Civis Estadual e Municipal para implantar o plano de contingência e auxiliar as famílias atingidas pela cheia.

Ascom

