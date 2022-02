 A Polícia Civil deu cumprimento

A Polícia Civil deflagrou a “Operação Vale do Juruá” e prendeu cinco pessoas investigadas pelo crime de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa em Cruzeiro do Sul.

Durante a ação policial foi possível lograr êxito na prisão de P. R. A. C, 27 anos; E. da S. L., 21 anos; S. de O. G., 23 anos; J. M. A. de L., 37 anos e J. S. de S., 33 anos.

A ação faz parte do programa V.I.G.I.A, que ocorreu durante o período de 17/02/2022 a 23/02/2002 e teve por objetivo o cumprimento de mandados de prisão e mandados de busca e apreensão de indivíduos ligados ao tráfico de drogas e/ou organização criminosa na região do Vale do Juruá.

Durante a operação foram cumpridos 05 mandados de prisão e 02 mandados de busca e apreensão.

Os presos foram conduzidos a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

Essa é mais uma importante ação da policia judiciária contra organizações criminosas e o tráfico de drogas em regiões de fronteira.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram