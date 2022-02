Polícia prende homem que assassinou mulher na zona rural

A Polícia Civil em Xapuri, prendeu em flagrante J. L da S, de 21 anos de idade, o principal suspeito de ter cometido a morte da dona de casa Maria Aparecida Souza de Oliveira, de 24 anos.

O crime ocorreu na noite do dia 22 de fevereiro, por volta das 20 horas, no seringal Palmari, colocação Palmari 2.

De acordo com as investigações, o assassino chegou na casa da vítima para roubar, mas a vítima percebeu a presença de alguém no terreiro da casa, resolveu sair para ver o que estava acontecendo, quando recebeu um tiro na cabeça.

A vítima em casa na companhia de sua filha, de 7 anos de idade, que viu o corpo da mãe caído no chão. Quando a criança viu que sua mãe estava morta, saiu correndo no meio do campo da colônia em plena escuridão e conseguiu pedir socorro na casa dos avós, que imediatamente acionaram a polícia.

O corpo da jovem foi levado de barco para o centro de Xapuri e posteriormente encaminhado ao IML de Rio Branco para ser submetido ao exame cadavérico.

O preso foi encaminhado ao Complexo Prisional Francisco Oliveira Conde, em Rio Branco.

Ascom

