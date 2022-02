Corpo de jovem vítima de afogamento é encontrado pelo os Bombeiros

a Polícia Civil em Acrelândia prendeu S.S.S.S. de 18 anos e E.R.S. de 36 anos pela prática do crime de tráfico de drogas e mais tratos a animais em Acrelândia.

Durante a incursão policial foi apreendido 69 porções de maconha, 26 de cocaína, 3 tabletes maconha pesando 300gm, 16 galos e

R$ 5.304,00 (cinco mil, trezentos e quatro reais) oriundo da venda do entorpecente.

O local onde o casal foi preso era ponto de venda de entorpecentes. A droga apreendida estava enterrada nos fundos do terreno envolta a um saco plástico.

O casal foi preso em posse do entorpecente e mantinha no quintal da residência uma espécie de criatório de galos de briga em regime confinado, trancafiados em gaiolas com espaço reduzido, além de proporcionar duelos entre os animais caracterizando prática ilegal.

Vale ressaltar que as rinhas de galos foram proibidas no Brasil há 80 anos, com a publicação do Decreto Federal 24.645/1934, que entendeu a prática como causadora de maus-tratos aos animais envolvidos.

Os presos foram encaminhados a delegacia pra lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados a disposição da justiça.

Ascom

