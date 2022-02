A convite de Alan Rick, ministro da educação e presidente do FNDE vêm ao Acre

O ex-prefeito de Sena, Jairo Cassiano, também poderá ser candidato a deputado federal pelo União Brasil, partido que surge mediante entre a fusão PSL e Democratas.

Após a consolidação da pré-candidatura do deputado federal Alan Rick a senador, Jairo Cassiano está sendo convidado para sucedê-lo na Câmara Federal, em Brasília.

Cassiano é o atual presidente do Democratas no Acre e a partir de março, com a fusão, ingressará no União Brasil. Atualmente, graças ao trabalho do deputado Alan Rick, o Democratas tem base eleitoral em praticamente os 22 municípios do Estado.

Na noite desta segunda-feira (21), Jairo Cassiano cedeu entrevista ao podcast “Segunda voz”, apresentado por Jota Alves e Elvis Danny. Na ocasião, ele foi interpelado por internautas se será ou não candidato a deputado federal e respondeu: “Estou sendo convidado pelos vereadores do Democratas e pelo grupo do deputado federal Alan Rick para disputar as eleições 2022. Me sinto honrado, mas sei também o tamanho da responsabilidade em ter a possibilidade de suceder o deputado Alan Rick, parlamentar muito atuante com serviço prestado nos 22 municípios. Estou ouvindo as pessoas e me aconselhando com alguns amigos e familiares. Adianto que me sinto preparado para o desafio”, completou.

A decisão final deverá ser confirmada conjuntamente com seu líder maior e amigo, o deputado federal Alan Rick, até o mês de abril.

Da Redação

