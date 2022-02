“Meu pai trocou umas galinhas em um violão para que meu irmão e eu tivéssemos nosso primeiro instrumento”, Diz Gilberto Lira

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através do Campus Tarauacá, irá ofertar o curso de Conversação e Vocabulários em Libras na modalidade híbrida/assíncrona. O objetivo do curso é a prática da conversação na Língua Brasileira de Sinais, além de rever e aprender novos vocabulários. As inscrições serão no dia 21 de fevereiro, das 7h às 20h, por meio de preenchimento de formulário on-line.

Ao todo, estão sendo ofertadas 40 vagas. O público-alvo são os ex-alunos dos cursos básicos de Libras ofertados de 2019 a 2021, mas pessoas que já tenham conhecimento prévio básico da língua também podem participar. O candidato ao Curso de Conversação e Vocabulários em Libras deverá comprovar que tem conhecimento em Libras apresentando um certificado de pelo menos 80h.

As aulas, que serão ministradas pela coordenadora do projeto e intérprete de Libras do Ifac, Mesezabeel Rodrigues, serão realizadas na modalidade híbrida/assíncrona. As atividades terão início no dia 25 de fevereiro.

Quero me inscrever!

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher corretamente o formulário on-line no link https://forms.gle/Eub9aRYLkqUVsSBG8, anexar em um arquivo único (PDF) os documentos de RG e CPF ou CNH, comprovante de residência e o certificado de 80h de curso de Libras.

A seleção será feita em um sorteio que acontecerá no dia 23 de fevereiro e será transmitido por videoconferência no Google Meet. Os candidatos inscritos receberão via e-mail e/ou mensagem no celular o link do sorteio. Os sorteados terão suas matrículas efetivadas automaticamente.

Em caso de dúvidas e outras informações, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail do Núcleo de Assistência as Pessoas com Necessidades Específicas, Napne de Tarauacá, [email protected]

