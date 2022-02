Bocalom e secretária devem viajar para Dubai recebendo gordas diárias

Objetivando ouvir de perto a demanda dos ribeirinhos, o presidente do Democratas no Acre, Jairo Cassiano e o vereador Elvis Dany, também do Democratas, estiveram no último final de semana visitando os moradores do Rio macauã. Um dos compromissos se deu na comunidade providência capital, onde os mesmos se reuniram com os ribeirinhos e também participaram de uma celebração da Igreja católica.

O vereador Elvis Dany, disse que é muito importante fazer esse acompanhamento, visto que, as demandas serão levadas ao conhecimento das autoridades competentes. “Na função de vereador não temos como executar, porém, é fundamental ouvir as pessoas, suas demandas e fazer o devido encaminhamento”, comentou.

Aliado do governador Gladson Cameli, Jairo Cassiano destacou os investimentos do Estado em Sena Madureira no que concerne a reabertura de ramais e outras demandas. Também ressaltou a destinação de recursos do deputado federal Alan Rick para o município. “Também falamos sobre a vinda do Ministro da saúde a Sena Madureira e a possibilidade da implantação de um laboratório da fundação Oswaldo Cruz que tende a ser benéfico para a nossa população. Além disso, ouvimos as demandas dos ribeirinhos e vamos unir forças para tentar junto ao Governo do Estado e ao deputado Alan Rick buscar soluções”, destacou.

Cassiano também agradeceu a receptividade dos líderes rurais Gerônimo, Deti, Deuzimar, Branco Lopes e Sebastião de Freitas. “A nossa equipe foi muito bem acolhida e só temos que agradecer a todos”, frisou.

Em datas anteriores, Jairo Cassiano e Elvis Dany já estiveram em comunidades do Caeté e Purus. A próxima missão será visitar os moradores do Rio Iaco.

Da Redação

