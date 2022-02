Seleções de Vôlei Feminina e Masculina de Sena Madureira farão amistoso com Plácido de Castro no próximo sábado

Está confirmado para o próximo sábado, 19 de Fevereiro a partir das 16 horas, o amistoso entre as Seleções de Vôlei Masculina e Feminina de Sena Madureira contra as Seleções do município de Plácido de Castro.

De acordo com Romário Guedes, Técnico e Coordenador da seleção masculina de Sena Madureira, o amistoso será disputado na Quadra Municipal Aurino Brito. Ele ainda reforçou o convite para que a população possa prestigiar os duelos que prometem fortes emoções.

“Quero convidar todos os amantes do Vôleibol do nosso município para prestigiar esses dois grandes jogos no sábado a tarde. É o primeiro evento de vôlei de 2022, através do apoio da gestão do Prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira temos reerguido o Vôleibol em Sena Madureira. Tenho certeza que serão amistosos em alto nível, pois ambas as seleções estão se preparando para dar o seu melhor”, disse.

Vale destacar que a seleção feminina do vale do Iaco é comandada pelo treinador Jô Gadelha. Outro ponto a ser destacado é que o amistoso conta com o apoio do Prefeito Mazinho Serafim, do Vice-prefeito Gilberto e da Vereadora Ivoneide Bernardino.

Por Ricardo Amaral

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram