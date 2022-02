DERACRE e Prefeitura Municipal iniciam operação tapa buracos no ramal Antônio Costa

Em dezembro do ano passado, o vereador Emerson Jarude (MDB-AC) divulgou um levantamento em suas redes sociais apontando o recebimento de R$ 48 mil em diárias pelo prefeito Tião Bocalom por viagens realizadas em prol do mandato.

Após a grande repercussão do caso, Bocalom se defendeu comparando de maneira errônea que Jarude receberia diárias com valor superior ao dele. No entanto, o parlamentar abriu mão dos valores recebidos pelo cargo que ocupa e pediu que suas diárias fossem igualadas aos de servidores da Câmara.

Estranhando o volume do montante recebido por Bocalom, a promotora Laura Cristina de Almeida decidiu converter a investigação para procedimento preparatório, considerando que a denúncia pode caracterizar ato de improbidade administrativa por parte do prefeito.

“Quero parabenizar a promotora Laura Cristina por tentar elucidar essa imoralidade com a população da nossa cidade. Rio Branco enfrenta os mais diversos problemas em todas as áreas e tem um prefeito que recebeu quase R$ 50 mil como auxílio pelos 55 dias que passou longe do município”.

