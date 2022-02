Alan Rick cobra qualidade nos serviços de telefonia e internet para o Acre

Na última quarta-feira, 09/02, o deputado federal Alan Rick esteve reunido com representantes das operadoras de telefonia e internet banda larga e com o Presidente da CONEXIS – Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, Marcos Ferrari. A VIVO foi representada por Danuza Tenório, a TIM por Rafael Guimarães, a Oi por Helton Posseti e a Claro por Luanne Batista.

O deputado explicou que convocou a reunião com as empresas em razão da péssima qualidade de sinal de internet banda larga no Acre, principalmente no interior. “Relatei a instabilidade do sinal que dificulta e limita o acesso a serviços básicos pelos cidadãos, empresas e pelo poder público no nosso Estado. Isso precisa mudar. E logo!”.

O parlamentar disse ainda que cobrou que as empresas façam mais investimentos em fibra ótica, torres de transmissão e toda infraestrutura necessária para melhorar os serviços. “Pedi prioridade ao Acre nas ações de conectividade via internet. Precisamos de um serviço mais rápido, estável e que possibilite o verdadeiro acesso digital em todos os municípios”. – disse.

A boa notícia é que os representantes das empresas asseguraram ao deputado Alan Rick que até julho deste ano Rio Branco terá cobertura 5G. Para o interior, as empresas prometeram investimentos para garantir acesso 4G em todos os municípios até 2025.

“Seguirei acompanhando e trabalhando para que o povo do Acre tenha acesso a internet de qualidade” – finalizou Alan Rick.

