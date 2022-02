Em Sena Madureira,PM apreende entorpecente e recupera objetos subtraídos do roubo

Um vídeo enviado ao Notícias da Hora mostra um homem abusando de uma cadela próximo ao posto de saúde Hidalgo de Lima, que fica localizado no bairro Sobral, em Rio Branco. O vídeo foi gravado na última segunda-feira, 7, por uma funcionária da unidade, que ao presenciar o abuso contra o animal, resolveu gravar e denunciar o caso por se tratar de uma prática corriqueira por parte do senhor que aparece nas imagens.

De acordo com a denunciante, o homem é vendedor de bombos e todos os dias ele aparece com os animais na unidade de saúde quando vai trabalhar.

O Notícias da Hora entrou em contato e enviou as imagens para a presidente da Comissão de Defesa e Proteção aos Animais da OAB, Vanessa Facundes. Ela disse que a prática é criminosa e que tomará as medidas cabíveis contra o homem.

“No vídeo eu vejo claramente que ele está fazendo algo forçado com a cadela. Aparentemente é uma cachorra e ela tenta sair e ele segura. E eu vejo ele introduzindo a mão nas partes íntimas do animal. Eu recebi o vídeo sem informação nenhuma então recebi o vídeo de forma imparcial e quando eu analisei eu vejo isso claramente crimes de maus-tratos zoofilia, e eu vou encaminhar a denúncia para que ele responda por maus-tratos. Inclusive já encaminhei, na verdade, para o conhecimento da promotora do Meio Ambiente e estou encaminhando para a delegacia também. Vou fazer um boletim de ocorrência e vou tentar a apreensão do animal”, afirmou Vanessa.

Willamis Franca, do Notícias da Hora

