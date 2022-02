Homem é assassinado durante briga por causa de cota para comprar cerveja

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), abrindo o calendário de capacitações do ano de 2022, deu início, nesta segunda-feira, 7, no município de Cruzeiro do Sul, a mais uma edição do Curso Operacional Integrado (COI), que contemplará todos os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) da região do Vale do Juruá.



Para essa capacitação, que se estenderá até o próximo dia 18, ao efetivo do CBMAC daquela região serão ofertados os cursos de Armamento, Munição e Tiro (7 a 15/02) e Sobrevivência Policial (16 a 18/02), divididos em três turmas, cada.

Mais essa qualificação, que visa o aperfeiçoamento dos profissionais que integram o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), tem como instrutores o coronel PMAC Assis dos Santos, o policial Pena Kiuly Daniel e o sargento PMAC Edivaldo, todos lotados na Sejusp.

As atividades teóricas e práticas acontecem no quartel do 6⁰ BPM, sediado em Cruzeiro do Sul.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram