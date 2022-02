Caso Nego Bau: MPAC requisita investigação por lesão corporal gravíssima e tortura

A Polícia Civil em Manoel Urbano cumpriu dois mandados de prisão preventiva em desfavor de W.F.S de 25 anos e de A.S.M de 24 anos.

A prisão dos dois investigados foi efetuada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar que cercou uma residência localizada no bairro Genário Gomes, conhecido como (Pista).

De acordo com as investigações, ambos teriam efetuado diversos disparos de arma fogo em via pública na tentativa de matar dois adolescentes na zona urbana de Manoel Urbano.

O crime foi cometido por motivo fútil já que os fatos se deram em razão de rivalidade entre facções criminosas.

A Polícia Civil no município investiga vários crimes relacionados a delitos praticados por faccionados.

Segundo a Delegada Mariana Gomes este é só mais um caso dentre vários já concluídos e enviados aos Poder Judiciário envolvendo briga entre as facções na cidade.

“ A presente ocorrência é de tentativa de homicídio contra dois adolescentes. É preciso, além de repressão como a de hoje com a devida apuração dos fatos e prisão dos autores, um trabalho de prevenção para evitar que os jovens não entrem para facções”. Disse a delegada.

A polícia civil está comprometida no combate firme ao narcotráfico e atua nos 22 municípios do estado cumprindo seu mister constitucional.

Ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram