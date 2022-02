Tribunal do Júri condena réus responsáveis por degolamento em balneário acreano

A Polícia Civil prendeu três pessoas por descumprimento de regime de medida disciplinar com monitoramento eletrônico.

As prisões são resultado do trabalho da equipe do Núcleo de Capturas (NECAP) que cumpriu os mandados de prisão preventiva em desfavor de J.G.N.B. de 36 anos; M.S.L. de 23 anos e C.R.P M.J. de 32 anos.

Os dois presos homens estavam em regime de monitoramento eletrônico e descumpriram as medidas. A mulher presa, M.S. L. de 23 anos, também descumpriu medida do regime semi-aberto. Os três presos foram capturados e, de acordo com a autoridade policial, irão perder o benefício de cumprimento de pena e retornaram ao presídio para regime fechado.

Todos os presos respondem pela mesma tipificação de crime que é de roubo majorado, (roubo com emprego de arma de fogo).

Os presos foram conduzidos a Delegacia de Flagrantes (Defla) para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

Ascom

