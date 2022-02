Policia Civil prende homem por roubo majorado em Rio Branco

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de cometerem o crime de estupro de vulnerável em face de uma adolescente de apenas 15 anos.

De acordo com as investigações, os abusos vinham ocorrendo desde que a vítima tinha 13 anos de idade. O crime bárbaro, ainda com agravante pelo fato de que tais indivíduos agiam em conjunto no cometimento do ato e sempre com emprego de violência extrema e ameaça.

A Polícia Civil, após ter conhecimento dos fatos já deu inicio as investigações colhendo elementos comprobatórios indeléveis que por sua vez subsidiaram o inquérito policial. A Policia Civil representou junto ao poder judiciário pela prisão preventiva de ambos sendo deferido com expedição dos mandados.

O trabalho da Policia Civil conseguiu prender, em menos de uma semana, os dois envolvidos no crime de estupro e coloca-los à disposição da justiça. A vítima foi encaminhada ao conselho tutelar para assistência médica e psicológica e seguira sendo assistida por uma equipe de profissionais da área de saúde.

