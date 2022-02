Polícia Federal deflagra operação contra crimes de saque ilegal de benefício previdenciário no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do promotor de Justiça Flávio Bussab, titular da Promotoria de Justiça Cumulativa de Porto Acre, participou nesta segunda-feira, 31, de uma reunião com o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) de Porto Acre, tenente Cavalcante, para tratar acerca da política de segurança pública e de ações efetivas que devem ser realizadas no município portoacrense.

“Hoje recebi a visita do tenente Cavalcante visando o estreitamento do diálogo entre o Ministério Público e a Polícia Militar de Porto Acre, no que se refere ao combate à criminalidade e ações estratégicas e efetivas em favor da política de segurança pública”, destacou o promotor de Justiça.

Inaugurada recentemente, a Promotoria de Justiça Cumulativa de Porto Acre está localizada na Vila do Incra, em frente ao posto policial da PMAC. As novas instalações resultam da assinatura de um Termo de Cessão da Prefeitura municipal para o MP acreano, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e atendimento ao cidadão.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC

