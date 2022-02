Novo ensino médio começa a ser implementado este ano

O repórter Ricardo Amaral, que atualmente trabalha como assessor de imprensa da Prefeitura de Sena Madureira é considerado por grande parte da população do município, a maior a revelação do jornalismo no vale do Iaco no ano de 2021.

Iniciando a carreira na área da comunicação, a rápida ascensão do jovem profissional chama atenção não só dos moradores, mas de jornalistas já consagrados no município. Tendo como ponto forte a escrita e redação, Ricardo Amaral também atua como fotógrafo, repórter de rádio e apresentador.

Durante uma breve entrevista cedida ao nosso portal, o profissional fala como descobriu a paixão pela área jornalística. “Eu não sabia que Deus tinha me dado esse dom, até o ano de 2020 eu trabalhava como servente geral na secretaria de Obras, mexendo com asfalto quente o dia todo. Então começei entre um intervalo e outro tirar fotos dos trabalhos de pavimentação que fazíamos e escrever pequenos textos. Mesmo sem imaginar, aquilo chamou a atenção de pessoas ligadas à imprensa da Prefeitura, até que em uma conversa com o prefeito Mazinho Serafim, ele disse que se fosse eleito para uma segundo mandato iria me dar uma oportunidade na assessoria de imprensa e assim o fez”, disse.

Vindo de família humilde, o jovem conta que batalhou bastante para finalmente trabalhar na área que sempre sonhou. “Algumas pessoas pensam que as coisas acontecem da noite para o dia, mas não é assim, fui conquistando meu espaço gradativamente sem perseguir ninguém, sem denegrir a imagem das pessoas. Apenas me dediquei em fazer o melhor, as vezes até esqueço que é trabalho, eu gosto de escrever, de produzir matéria, e isso faz com com eu me esforçe a cada dia”, frisou.

O Jornalista salientou ainda que o apoio da família foi fundamental para que obtivesse sucesso. “A minha esposa Sandriélle Moraes foi e continua sendo uma das maiores incentivadoras da minha profissão, só cheguei onde estou hoje por conta do apoio que ela sempre me deu, eu agradeço a Deus por ter ela e a minha filha Richally ao meu lado. Também agradeço ao meu patrão Mazinho Serafim pela oportunidade de trabalhar em uma profissão que sempre sonhei. Ainda tenho muito a aprender, vou procurar me aperfeiçoar cada vez mais na área”, concluiu.

Da Redação

