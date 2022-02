Polícia Civil prende casal do tráfico e fecha “boca de fumo” em Sena na Madureira

Nas primeiras horas desta segunda-feira, 31, a Polícia Civil realizou incursão no bairro Vitoria, região periférica do município de Sena Madureira, para dar cumprimento em dois mandados de prisão e capturou J.V.U da S. F., 20 anos, e A. S. da C., 25 anos, ambos viviam maritalmente.

A investigação, que teve início em novembro de 2021, apontou que o casal era associado e praticava o crime de tráfico de drogas e no referido endereço funcionava um ponto de venda do ilícito.

Diante das informações a Polícia Civil representou por algumas medidas cautelares e entre elas a prisão preventiva.

Deferidas pelo juízo foi dado o devido cumprimento na data de hoje e no êxito da prisão dos envolvidos.

A investigação já monitorava a dupla que foi flagrada por diversas vezes fornecendo entorpecente a usuários contumazes de drogas.

Ambos já são conhecidos pela prática de crimes relacionados ao comércio de entorpecentes.

O casal foi conduzido a delegacia para lavratura de auto de prisão em Flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

A Polícia Civil do Acre reforça mais uma vez o compromisso com a sociedade na manutenção da segurança pública e no combate a criminalidade.

Ascom

