Homem é encontrado morto e com as mãos amarradas em ramal na BR-364

Um homem cujo o nome ainda é desconhecido foi encontrado morto, no último domingo (30), próximo de um lago no Ramal do Cascalho, com acesso pela BR-364, na região da Vila Nova Califórnia. A vítima, segundo a polícia, estava com as mãos amarradas.

Conforme informações apuradas, uma mulher teria encontrado o corpo e comunicado às autoridades. O homem não seria morador daquela região e ninguém o reconheceu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o cadáver que foi levado à sede da instituição onde aguarda ser identificado. A causa da morte também é investigada.

Por Marcos Dione

