Gladson tem reunião com equipe econômica na quinta para anunciar reajuste a servidores

Na noite do último sábado, 22 de janeiro, o deputado federal Alan Rick (DEM) participou do culto de celebração pelos 79 anos da Assembléia de Deus em Rio Branco, na sede da Igreja, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana. O parlamentar esteve ao lado da esposa Michele, do filho Pedro, de seus assessores, do presidente do IEPTEC Francineudo Costa e família.

A igreja nasceu em 23 de janeiro de 1943, ainda durante a 2ª Guerra Mundial. A embarcação que ancorou no porto de Rio Branco trazia Manoel Ribeiro Lima, pai do pastor Luiz Gonzaga, hoje pastor presidente da AD Rio Branco, e Luiz Firmino Câmara.

Alan Rick pode dizer que faz parte dessa história por ser um apoiador do trabalho desenvolvido pelas Assembleias de Deus em todo o Estado. No ano passado, articulou junto ao Ministério das Comunicações a liberação da outorga do canal de TV digital da Igreja. Este ano, o parlamentar contempla a Associação Cristã Alfa (Acalfa) com equipamentos, materiais permanentes e dois veículos para estruturação da entidade, através de emenda parlamentar, em convênio com o governo do Estado.

Durante o culto de celebração o pastor presidente Luiz Gonzaga agradeceu a presença de Alan Rick. “Obrigado por estar conosco deputado. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família” – disse.

“Foi uma alegria estar mais uma vez com irmãos da Assembléia de Deus em Rio Branco e hoje celebrando os 79 anos da Igreja. Venho sempre e estive presente em todos os cultos de aniversário nos últimos 7 anos. Deus falou aos nossos corações através da palavra ministrada pelo pastor Raique Carmelo. Parabenizo o Pastor Luiz Gonzaga e todos os pastores da Assembléia de Deus no Acre pelo trabalho mais importante: pregar o evangelho, resgatar vidas e cuidar das famílias.” – parabenizou o deputado.

A celebração de aniversário da igreja começou sexta-feira, dia 21 e vai até amanhã, domingo, 23.

O culto deste sábado também contou com a presença de irmãos e lideranças de várias regionais da Igreja em Rio Branco e outros municípios do estado como Sena Madureira e Plácido de Castro.

