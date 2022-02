Em desdobramento da operação “Pacificar” Policia Civil prende mais um em Rodrigues Alves

Na manhã desta segunda-feira, 31, a Policia Civil em Rodrigues Alves prendeu F. J. S. da C. de 34 anos, quando tentava fugir para a capital em um ônibus intermunicipal. O preso é investigado pelo crime de roubo majorado.

Ele era um dos alvos da operação “Pacificar” ocorrida no último dia 25 de janeiro, em Rodrigues Alves, onde a policia prendeu cinco por integrar organização criminosa que age naquela região.

Em desdobramento da operação “Pacificar” após localização do Indivíduo F.J.S. da C. residindo no Ramal da Buritirana, foi constatado que havia mais um mandado de prisão em aberto por roubo qualificado, e que já respondia por quatro processos, um por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e dois por roubo qualificado.

No dia 29 de janeiro, a equipe da Policia Civil em Rodrigues Alves realizou incursão para efetuar a prisão do individuo, mas obteve uma informação de que o mesmo estaria fugindo para a capital Rio Branco em um ônibus que saia da rodoviária de Cruzeiro do Sul.

Em posse das informações, os investigadores constataram que havia bilhete de passagem com referido nome para embarque na data de hoje. A equipe de policias de Rodrigues Alves informou a equipe de policiais de Sena Madureira que por sua vez montou barreira policial na BR-364 logrando êxito na prisão do investigado.

Após sua prisão, o fugitivo foi conduzido a Delegacia Geral de Sena Madureira para procedimento praxe e em seguida trasladado para o Sistema Prisional Manoel Neri em Cruzeiro do Sul, onde ficará à disposição da justiça.

Ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram