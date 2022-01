Radialista Zezé Silva estreia como narrador de futebol durante amistoso entre Sena Madureira e Rio Branco FC

A tarde deste sábado (29), ficará marcada na vida do Radialista Zezé Silva, um dos profissionais mais carismáticos do rádio senamadureirense, Isso porque o apresentador fez sua estréia como narrador de futebol durante o amistoso entre a seleção de Sena Madureira e o Rio Branco Football Club.

Zezé fez parte da equipe que transmitiu o duelo ao vivo pelo site AcPurus. A transmissão teve bastante engajamento nas redes sociais, alcançando milhares de pessoas e contando com quase 400 comentários.

Em entrevista cedida à nossa equipe, o mais novo narrador do vale do Iaco fala sobre a emoção de estrear na nova função. “Foi uma emoção muito grande, venho de família humilde e através de muita dedicação estou ganhando meu espaço na área da comunicação. Creio que com o passar do tempo vou melhorar mais ainda, agradeço ao Prefeito Mazinho Serafim, à Secretária de Cultura, Lourdes Gregório, e toda a equipe de transmissão pela oportunidade. Com fé em Deus e humildade no coração as coisas sempre dão certo”, frisou.

Além do trabalho na área da comunicação, Zezé também tem um histórico ligado à ações sociais, com destaque para a realização de eventos esportivos com o objetivo de custear tratamento de saúde para pessoas que não dispõe de condições financeiras. Ao longo dos últimos anos, o radialista já arrecadou mais de R$ 50.000,00 que foram integralmente investidos na saúde dos moradores de baixa renda.

Por Ricardo Amaral

