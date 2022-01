Procurador Flávio Augusto Siqueira é empossado no cargo de subcorregedor-geral

A Polícia Civil em Sena Madureira-AC, efetuou a prisão de 3 (três) pessoas pela prática de furto de gado, C.E.L. da S, 19 anos, R.G.L, 22 anos e L.A.M.D, 24 anos. A ação da polícia Civil abrangeu os Bairros Cristo Libertador, Bairro Jorge Alves Júnior e Bairro Niterói região periférica de Sena Madureira.

A investigação teve iniciou dias anteriores com as declarações de uma vítima que teria tido o gado subtraído. Ao início de tudo, também se chegou ao conhecimento da subtração de outras reses em datas pretéritas.

Foi identificado que havia uma associação criminosa que estava se especializando em furto de gado, Art. 155, §º 6º do CP c/c Art. 288 do Código Penal. Dois dos acusados já respondem pela prática do mesmo crime. Os presos foram encaminhados a delegacia Geral do Município para lavratura do auto de prisão e em seguida colocados à disposição da justiça.

A partir da prisão dos envolvidos no crime de roubo de gado efetuada pelo delegado geral de Sena Madureira, Marcos Franck, representou junto à justiça para expedição de mandado de Arresto de 37 reses como forma de garantir o ressarcimento do prejuízo causado as vitimas.

O mandado foi cumprido na manhã desta sexta-feira, 28, em uma propriedade rural localizada as margens da BR-364, Km 21 sentido Manoel Urbano, onde as 37 cabeças de gado foram embarcadas em caminhões boiadeiros com destino as propriedades das vitimas. Arresto é um procedimento determinado pelo juiz, visando a garantia de futura execução judicial. Esta medida é aplicada a bens do devedor, nessa caso do furtador.

A Polícia Civil mais uma vez reforça o compromisso com a sociedade na manutenção da segurança pública.

Ascom

