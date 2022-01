Covid-19 e Gripe: Padeiro declara situação de emergência em toda a Bujari

Neste sábado, 22 de janeiro, o deputado federal Alan Rick (DEM) participou da abertura da primeira edição da Copa Cidade do Povo, realizada no campo do conjunto habitacional. O torneio de futebol foi organizado pela comunidade, com o apoio da Secretária de Segurança Pública, através do programa Acre pela Vida, comandado pela delegada Márdhia El-Shawwa e apoiado pelo parlamentar.

Mais de 200 atletas amadores divididos em 10 equipes participam da competição. São times do próprio conjunto habitacional Cidade do Povo, que tem uma escolinha de futebol coordenada pelo ex- meia Neném e pelo ex-lateral Ley, e times convidados dos bairros adjacentes.

O deputado aproveitou a oportunidade para falar sobre os recursos destinados à Cidade do Povo, através do mandato.

“O campo em que estamos é resultado de emenda que destinei para o bairro de mais de R$ 500 mil, que bom vê-lo bem cuidado. A pedido da delegada Márdhia também já destinei mais R$ 350 mil para aquisição de materiais como bolas e redes para que a escolinha possa ter condições de seguir com esse trabalho de descobrir talentos e reduzir as chances das crianças, adolescentes e jovens serem cooptados pelo crime. Não tem parlamentar que faça mais pela Cidade do Povo. Tem recurso de emenda minha na Escola de Gastronomia, na Creche que já está funcionando, na escola que está sendo construída. Este ano, tem emenda para a Upa do bairro. São milhões investidos para melhorar a vida dessa comunidade.” – pontuou o deputado federal.

A delegada Márdhia agradeceu o apoio do deputado. “Convidei o deputado federal Alan Rick para participar deste momento porque ele tem sido um apoiador do Programa Acre pela Vida. Como ele mesmo comentou aqui, ele tem destinado recursos para viabilizar o trabalho que temos feito. Muito obrigada Deputado.” – agradeceu.

O jogo de abertura foi Borusia versus Meninos da Vila, ambos da Cidade do Povo. O campeão do torneio levará R$ 2 mil e o vice R$ 1 mil.

Também participaram do evento, o deputado estadual José Bestene (PP), o presidente do IEPETEC Francineudo Costa, o vereador Francisco Piaba (DEM) e lideranças da comunidade.

