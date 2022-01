Policia Civil deflagra 1ª fase da “Operação Status Debitum” no Acre e Mato Grosso do Sul

Na manhã desta sexta-feira, 21, a Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (DECCOR) em ação conjunta com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Repressão a Corrupção e ao Crime Organizado – DRACCO deflagrou a 1ª fase da Operação Status Debitum.

Nesta fase que contou com a participação de cinco delegados e mais de oitenta policiais, foram cumpridos 13 (treze) mandados de busca e apreensão, sendo 08 (oito) no Acre e 05(cinco) no Mato Grosso do Sul.

A operação tem por objetivo colher elementos probatórios de crimes contra a administração pública praticada por organização criminosa que atua no pagamento ilegal de precatórios, dívidas do poder público reconhecidas judicialmente.

O nome da operação vem da expressão latina “situação da dívida” uma vez que o grupo criminoso tinha informações privilegiadas sobre o andamento e processamento dos precatórios.

