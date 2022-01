CDF, Prefeitura e Câmara Municipal realizaram Futebol Solidário em Capixaba

O Centro de Diagnóstico da Família (CDF), a Prefeitura Municipal de Capixaba, e juntamente com a Câmara Municipal de Vereadores, realizaram nesta Quinta, 20/01, no Estádio José Colásio, às 16 horas, um Futebol Solidário. Este evento tem por finalidade a arrecadação de alimentos para doação a famílias carentes. O prefeito Manoel Maia frisa que o custeio desse evento é possível graças aos patrocinadores, e que o dinheiro público não está sendo empregado.

Essa partida contará com a caravana de ilustres figuras do futebol e do entretenimento nacional, como os ex jogadores Júnior Baiano, Amaral, Aloísio Chulapa, Donizete Pantera, Bujica, o goleiro acreano Tomate, o ex boxeador Popó, o ex bbb Felipe Prior, o youtuber Muca Muriçoca, e entre outras celebridades.

A entrada é limitada e tem uma taxa de 2kg de alimentos não perecíveis (alimentos que podem ser guardados por períodos longos e trazem menores dificuldades à conservação). Os pontos de troca de ingressos estão localizados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na Secretaria Municipal de Planejamento, na Câmara Municipal de Vereadores, na Prefeitura Municipal, no supermercado Atacado Mix, no supermercado Santo Antônio, e no Comercial Estrela.

Esse evento, conta com o apoio do Deputado Federal Alan Rick, da rádio Boas Novas, do Associação de Municípios do Acre (AMAC), do supermercado Atacado Mix, do Presidente da Câmara Municipal, vereador Amilton Costa, da Secretaria do Estado de Educação, Cultura e Esporte, e do Governo do Estado.

A prefeitura adverte! Entrada permitida somente perante apresentação da carteira de vacinação, com o uso de máscara e recomenda que levem álcool em gel para higienização pessoal.

Prefeitura de Capixaba, é tempo de reconstruir!

