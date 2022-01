Bocalom quer criar 150 cargos comissionados e ter estrutura semelhante à do PT

O deputado estadual Gerlen Diniz vem enfrentando uma forte rejeição em Sena Madureira, onde era sua maior base eleitoral, Diniz possivelmente temendo perder as eleições ainda não sinaliza se vai disputar a reeleição ou se disputará uma vaga na câmara federal, estas informações foram repassadas a nossa reportagem por um assessor próximo ao deputado.

A reportagem do acreonline.net esteve no município de Sena Madureira, conversando com vários eleitores residentes nos bairros Cristo Libertador, Bosque, Rosa Gonçalves e Cafezal. De acordo com a maioria, o deputado quer apenas uma desculpa para escapar do vexame de não conseguir ser reeleito, podendo tomar o mesmo rumo do ex-deputado Nelson Sales.

Nossa reportagem quis saber dos eleitores o porquê do deputado está sendo tão rejeitado perante os eleitores de Sena Madureira. Segundo eles, além do deputado não está fazendo um bom mandato se tornou um homem sem palavra e não honra com seus compromissos políticos.

De acordo com a moradora Maria da Silva, residente no bairro Cristo libertador, “ Diniz foi bem votado nas últimas eleições de prefeito porque tinha como vice a ex-prefeita Toinha Vieira, se não o Mazinho tinha dado mais de 4 mil votos de lambuja nele.”

Nossa reportagem tentou contato com o deputado mas, seu telefone estava fora de cobertura, o espaço fica aberto caso ele queira comentar a matéria.

