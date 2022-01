Polícia Civil recupera cinco novilhas furtadas e prende uma pessoa em flagrante

Nesta quarta-feira, 15, o Diário Oficial do Estado trouxe a decisão do governador Gladson Cameli de retirar a obrigatoriedade do “Passaporte da Vacina” para acesso a cultos e missas no Acre. A decisão foi comemorada pelo deputado federal Alan Rick (DEM), que já havia feito esse pedido ao governador.

O deputado escreveu que “já havia levado esse pedido ao governador Gladson Cameli e fico feliz e grato com a decisão da retirada dessa obrigatoriedade. Também solicitei ao governador que retire a exigência para a entrada em órgãos públicos. Isso tem dificultado o acesso do povo a serviços básicos e fundamentais” – informou.

A publicação do Diário Oficial desta quarta-feira, 15, traz que “excluem-se da regra de que trata o Decreto nº 10.599, de 2021, e a Resolução CAECOVID nº 20, de 2021, os cultos, missas e atividades religiosas realizadas ordinariamente, sem programação especial, que devem obedecer ao disposto no item 18 da Resolução CAECOVID nº 19, de 2021, seguindo-se a capacidade de lotação de acordo com o nível de risco vigente e protocolos sanitários”.

Alan Rick também celebrou a afirmação feita pelo governador durante agenda em Cruzeiro do Sul sobre o fim da obrigatoriedade da máscara a partir do dia 31 de dezembro.

O deputado fez questão de deixar claro que é defensor da vacinação! Que acredita que esse é o único caminho para vencermos a pandemia.

“Devemos ter sempre em mente que a doença não acabou e o vírus ainda persiste! Temos que nos vacinar!” – disse.

