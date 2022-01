Governo lança edital do concurso do Corpo de Bombeiros com 153 vagas

O governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC, divulgaram o edital do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Aluno Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC.

A banca organizadora do certame será o IBFC. O presente Concurso Público destina-se a selecionar candidatos

para o preenchimento de vagas no cargo de Aluno Soldado Combatente

para o Corpo de Bombeiros.

O prazo de validade do presente concurso público é de 02 (dois) anos,

a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final. A idade limite para o concurso é de 30 anos.

Ao todo serão ofertados 153 vagas, sendo 122 para homens e 31 para mulheres. As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, na aba “Inscrição e 2ª via do Boleto” e encontrar-se-ão abertas a partir das 8h do

dia 11/01 até às 21h do dia 07/02, sendo o dia 08/02 o último dia para o pagamento do boleto bancário.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram