Bebê de mulher com Covid que nasceu após cesariana de emergência no AC testa negativo para a doença

O bebê que nasceu na última terça-feira (4) em um parto de emergência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Covid-19 do Hospital de Campanha do Juruá, no interior do Acre, segue internado e já respira sem ajuda de aparelhos.

A informação foi confirmada ao g1 pelo Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, a maternidade da cidade, onde o recém-nascido está internado. Como a mãe, de 31 anos, está infectada pelo coronavírus, a criança passou por exame de RT-PCR, mas, segundo a direção, o resultado deu negativo para a infecção.

O menino nasceu com 34 semanas, o que corresponde a quase 7 meses, e estava pesando 2,160 gramas e medindo 44 centímetros. Ao nascer ele teve uma parada cardíaca, foi realizada reanimação e o quadro foi revertido.

“Está sendo monitorado em Unidade de Cuidados Intensivo; com peso de 2.000g, respirando em ar ambiente; mantendo estabilidade hemodinâmica, aceitando a dieta ofertada, com funções fisiológicas presentes, sem alteração que importantes, evoluindo satisfatoriamente com o tratamento ofertado, estando sob cuidados da equipe da unidade de saúde”, diz a maternidade em nota.

Já o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, onde a mãe do bebê está internada, informou que ela segue na UTI, em estado grave e com ventilação mecânica.

A mãe chegou ao Hospital do Juruá dias antes do parto e com agravamento do quadro foi levada para a UTI. Nas ultrassonografias de controle, ela estava com diminuição do líquido amniótico e o bebê estava iniciando um quadro de sofrimento fetal, segundo informou o pediatra que acompanha o menino, Rondney Brito.

“A mãe já estava internada há alguns dias na UTI Covid e a gente aguardou um tempo porque o bebê é muito prematuro e tivemos que esperar o máximo de tempo possível e tivemos a preocupação de fazer a maturação pulmonar, através de corticoide, para diminuir os riscos de ele nascer cansado ou com alguma complicação”, contou o profissional.

Logo após o nascimento, o bebê foi transferido para a UTI da maternidade, onde inicialmente foi intubado. Como a cesariana foi feita com a mãe em quadro de Covid, o bebê está em isolamento.

Parto de emergência ocorreu na terça-feira (3) na UTI do Hospital do Juruá — Foto: Eliana Farias/Arquivo pessoal

Para fazer o parto, a equipe precisou levar todo material da maternidade de Cruzeiro do Sul para a UTI do hospital do Juruá. “Tivemos o apoio da coordenadora de enfermagem Eliana farias, que foi responsável por levar todos os equipamentos. E me ajudou a estabilizar a criança.”

O médico disse que considera a experiência profissional um sucesso e que apesar dos desafios, conseguiram fazer o procedimento.

“É uma coisa que não acontece de forma rotineira. Acho que seja um dos poucos casos de um parto cesariana dentro de uma UTI Covid. Foi um desafio muito grande porque a gente teve que movimentar toda uma equipe da maternidade e levar pra lá. A incerteza de como a criança ia nascer e também de como a mãe vai evoluir nesse por parto, mas graças a Deus, levamos pessoas competentes para dentro da unidade e deu tudo certo. Profissionalmente, foi uma vitória muito grande”, concluiu.

O g1 não conseguiu contato com alguma familiar da mulher e do bebê até última atualização desta reportagem.

