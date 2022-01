Eleições 2022: confira as regras para propaganda eleitoral

No início desde mês de janeiro, a prefeitura Municipal de Capixaba, em parceria com o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (DERACRE), realizaram trabalho de recuperação de uma ponte sobre o igarapé São João, no ramal do Sitônio, no Projeto de Assentamento (PA) Zaqueu Machado.

O morador Seu Valdomiro, e sua esposa, dona Tereza; relataram que a mais de dois anos essa ponte estava sem manutenção e se encontrava em situações precárias, dificultando sua locomoção até a cidade. Seu Valdomiro também teve uma boa conversa com o prefeito sobre os desafios da gestão, e parabenizou o prefeito e o governo do Estado pelo trabalho realizado.

O secretário municipal de Obras, Billy John, relata que essa parceria, entre prefeitura, Governo do Estado e comunidade possibilitou a recuperação de mais de 25 pontes no último ano. Pontes encontradas em situações precárias e que segundo os moradores das localidades, a anos não recebiam manutenção.



O prefeito Manoel Maia, agradece ao governo, na pessoa do presidente do DERACRE, Petrônio Antunes, que tem sido um grande parceiro do município. O prefeito também espera que essa parceria continue gerando frutos nesse ano que se inicia, e que possam continua desenvolvendo um ótimo trabalho em prol da nossa população capixabense.

