Em Sena, Bombeiros capturam cobra de dois metros dentro de caixa d’água no Segundo Distrito

Militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apreenderam no final da manhã desta quarta-feira, 5, uma arma de fogo municiada. A ação ocorreu no Ramal do Carlão, em Acrelândia, durante a “Operação Hórus”, do governo federal.

A equipe realizava patrulhamento no Ramal quando avistaram quatro cidadãos em duas motocicletas. Ao notarem a presença policial, uma dupla abandonou a moto, uma Bros, e se evadiu por uma região de mata.

A outra dupla, em uma CG 125, foi interceptada e com eles foram encontrados um revólver calibre 38 e 32 munições intactas. Questionados, eles informaram que iriam cometer roubos no Ramal.

A dupla, juntamente com as motocicletas e a arma de fogo foram encaminhados a Delegacia de Acrelândia para as medidas cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

