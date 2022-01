Mais de 4 mil atendimentos já foram realizados no Hospital de Sena nas últimas semanas

O nível das águas do Rio Acre na capital acreana teve uma nova redução, caindo de 8,78 metros, cota registrada no dia anterior, para 8,38 metros na manhã desta quarta-feira (29), de acordo com a medida feita às 6 horas da manhã pela Coordenação Municipal de Defesa Civil de Rio Branco.

Em Assis Brasil e Brasiléia, as medidas marcaram em 5,47 m e 7,76 m, respectivamente, na manhã desta quarta. Já em Xapuri, o nível é de 7,42 m. No entanto, na primeira cidade, o movimento do rio, nesse momento, é de vazante, de acordo com os dados em tempo real transmitidos pela Agência Nacional de Águas (ANA).

As informações das últimas horas são animadoras para a população das áreas mais próximas às margens do manancial que já temia a possibilidade de transbordamento do rio na virada do ano, após as águas terem ultrapassado os 10 metros, se aproximando da cota de alerta.

No começo da semana, o coordenador da Defesa Civil em Rio Branco, major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão, já havia dito que em razão dos últimos dados referentes ao nível do rio, o risco de transbordamento neste ano, como tinha sido anunciado anteriormente, estava descartado.

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá também registrou redução de nível nos últimos dois dias, segundo a ANA, saindo da casa dos 10 metros registrados na última segunda-feira (27) para 9,37 metros na manhã desta quarta-feira (29), nível que é considerado normal para a época pelo Corpo de Bombeiros da cidade.

O Boletim Hidrometeorológico do Acre, produzido e divulgado pela Sala de Situação da Secretaria de Meio Ambiente e Políticas Indígenas do Acre (Semapi), que fornece dados detalhados do movimento dos rios acreanos e a previsão de chuvas, está desatualizado desde a última sexta-feira (24).

