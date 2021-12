Idosa é atropelada em Rio Branco, sofre dilaceração na perna e motorista foge do local

A idosa Francisca dos Santos Silva, de 71 anos, foi atropelada na noite desta quarta-feira, 22, em via pública na Estrada do Calafate, no bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a anciã estava caminhando na estrada do Calafate quando o condutor de um veículo modelo Nissan, de cor prata, não identificado a atropelou. Com o impacto, a idosa sofreu uma dilaceração do joelho até a tíbia e fraturou o ombro. O motorista fugiu do local e atropelou também uma outra vítima.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisca ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico o estado de saúde da idosa é estável, mas pode se agravar.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para o trabalho de perícia. A Polícia Civil investigará o caso em busca de identificar o condutor do veículo.

Por Davi Sahid

