prefeito Manoel Maia participa de entrega de Caminhão Baú para associação Horta Nativa

O prefeito Manoel Maia, participou de entrega de um caminhão baú, 260 caixas plásticas tipo hortifrúti, e 52 caixas térmicas para a Associação Horta Nativa, localizada no ramal Zaqueu Machado. Investimento de aproximadamente 500 mil reais que visa a melhoria no processo de transporte da produção dos produtores rurais para a cidade e as feiras.

Este projeto faz parte do Programa de Incremento Produtivo Comunitário (IPC) que a visa a inclusão dos pequenos produtores na política do governo, para que tenham oportunidade de valorizar suas produções e a agricultura familiar, tornar a propriedade produtiva, e serem integrados no mercado de forma eficaz e eficiente.

Estiveram presentes, o Secretário Estadual de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, Israel Milani, o diretor do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), Renê Fontes, a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre (IMC), Joice Nobre; o vice-prefeito Richard Lima, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Amilton Costa, o secretário Municipal de Agricultura, Sandro Marcelo, e o vereadores Antônio França e Francisco Gomes.



O produtor Laedes Félix, presidente da Associação, na atribuição da palavra, agradeceu ao governo do Estado, representado pelo secretário Israel Milani, pela ação e ajuda aos produtores da horta nativa. Abordou sobre as dificuldades no decorrer dos anos trabalhando com agricultura familiar e as melhorias alcançadas com o apoio das políticas públicas desenvolvidas pelo governo Estadual e municipal. Também agradeceu ao prefeito Manoel Maia, que tem sido um parceiro da Comunidade.



O prefeito Manoel parabenizou o governo do Estado, na pessoa do Governador Gladson Cameli, pelas ações voltadas ao homem do campo e produtor rural. Também falou da parceria entre Estado e Município, que tem possibilitado um grande avanço na zona rural do município, como a recuperação e manutenção de ramais. Trabalho desenvolvido com qualidade e eficiência, e sem cobrar o custeio de óleo dos produtores, prática empregada em outros anos em nosso munícipio, e que gerava grande tristeza em nossa população rural.

O prefeito e autoridades presentes também parabenizaram a Deputada Federal Vanda Milani, que tem sido uma grande parceira do homem do campo e do município, com alocação de emendas e desenvolvimento de ações como esta.

Prefeitura de Capixaba, é tempo de reconstruir!

