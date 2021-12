Grupo que atuava no roubo de caminhonetes é preso pela Polícia Civil e PM de Acrelândia

Um grupo de cinco pessoas investigadas pelo roubo de caminhonetes foi preso durante uma ação integrada das Polícias Civil e Militar da cidade de Acrelândia, no interior do Acre. Cumprimento dos mandados ocorreu na manhã desta terça-feira (21), em Vista Alegre do Abunã, em Rondônia.

A Polícia Civil informou que as investigações ocorriam há pelo menos oito meses e identificou a quadrilha que atua com a práticas desse crime na região e leva os veículos para serem vendidos na Bolívia. Grupo foi levado para a delegacia de Acrelândia.

“É uma quadrilha que atua aqui no Acre e em Rondônia. Eles escolhem a caminhonete, vêm para cá. Geralmente alguém fica de olho na vítima, cata todas as informações sobre a vítima e depois vem dois ou três, rouba e leva em direção à Bolívia”, disse o delegado Dione dos Anjos.

Ao todo, nove pessoas já foram presas, segundo informou o delegado. Dois foram presos em Nova Mamoré, um em Cacoal e outro em Guajará Mirim, mais os últimos cinco que tiveram a prisão temporária decretada.

“Começou com um roubo que aconteceu aqui em Acrelândia, inclusive, um que está preso em Cacoal era amigo da vítima e passou todas as informações dela para os demais”, acrescentou.

Comentários

TÓPICOS RELACIONADOSMAIS DESTAQUES

ACREPF deflagra segunda fase da Operação Ptolomeu e cumpre mandados em Rio BrancoPublicado 8 minutos atrás em 22 de dezembro de 2021Por Assessoria

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (22), a 2ª Fase da “Operação Ptolomeu”, que investiga possível corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à membros do alto escalão do Governo do Estado do Acre.

Nesta segunda fase, a Polícia Federal identificou um conluio entre servidores públicos, que, após a deflagração da operação no último dia 16, praticou diversos atos direcionados a obstrução da investigação, na tentativa de destruição de provas essenciais para a continuidade das apurações.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou a prisão preventiva da chefe de gabinete do governador do Estado, além da imediata instauração de novo inquérito policial visando a apuração do crime de obstrução de investigação de organização criminosa.

Por ordem ainda do STJ, policiais federais cumprem na manhã de hoje 05 Mandados de Busca e Apreensão na cidade de Rio Branco/AC, em endereços relacionados aos envolvidos no embaraço às investigações.

Com informações da assessoria de imprensa da PF

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram