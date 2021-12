Polícia Civil apreende menor em posse de cocaína

Na noite deste domingo, 28, todos os chefes de equipes e coordenadores administrativos, de inteligência e de segurança do presídio Evaristo de Moraes, situado em Sena Madureira, interior do Acre, decidiram em comum acordo entregar seus cargos ao mesmo tempo. No total, foram entregues 9 cargos, entre eles 4 chefes de equipe, coordenador de segurança, administrativo, produção, inteligência e monitoramento eletrônico.

A decisão foi motivada após o governo enviar ao presídio homens do GEFRON e do GPOE em meio a um movimento dos policiais penais, que entenderam se tratar de uma tentativa de enfraquecer a classe.

O presídio de Sena Madureira abriga atualmente quase 600 presos. “Sem a atuação dos chefes de equipes, é impossível o bom andamento

do serviço diário, a atualização do sistema e outras necessidades. Não sabemos como o IAPEN vai lidar com isso”, informou um policial.

A intenção do movimento é sensibilizar os policiais penais que possuem cargos em outros presídios para que adotem a mesma postura. Uma outra decisão é seguir apenas o chamado Procedimento Operacional Padrão, chamado POP, e não estão aceitando o banco de horas.

A reportagem do ac24horas tenta falar com Francisco de Assis, diretor do presídio em Sena Madureira, mas não obteve retorno até o momento.

Leônidas Badaró

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram