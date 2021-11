Corpo de Bombeiros continua com as buscas para encontra o corpo de homem que desapareceu nas aguas do Rio Juruá

Na última quinta-feira, 25, o 4° Batalhão foi acionado para realizar buscas por um homem que havia desaparecido na madrugada de quarta para quinta, ao cair no Rio Juruá, no município de Marechal Thaumaturgo.

As informações que foram repassadas pelas pessoas que estavam com a vítima é que ele caiu ao andar pela lateral da embarcação, que é de médio porte, e que desde então não foi mais visto.



Segundo o Comandante do 4° BEPCIF, há muita divergência quanto aos fatos, como por exemplo o local em que ele supostamente teria caído no rio. Diante desses desencontros de informações, a equipe repassou a situação à Polícia Civil na cidade para as averiguações cabíveis.



Mesmo com as poucas informações, a equipe de militares fez todo o esforço com mergulhos e buscas superficiais, porém, não foi possível localizar o corpo, retornando e suspendendo as buscas no dia de domingo, após mais de 72 horas do ocorrido.

