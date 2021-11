Com mais de R$ 2,5 milhões de emendas de Alan Rick, Deracre inicia obras dos portos de Sena Madureira e Porto Acre

O deputado federal Alan Rick (DEM) passou o último final de semana em visitas técnicas às obras dos portos de Sena Madureira e Porto Acre. Ambas foram iniciadas este mês pela equipe do Departamento Nacional de Estradas Rodagem (Deracre) e têm previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Em Porto Acre, o investimento é de R$ 1,5 milhão, recurso de emenda do deputado que fez questão de ver de perto o andamento da obra que está na fase de terraplanagem.

A obra vai beneficiar os moradores de Porto Acre que usam o rio para ir e vir da Vila Caquetá. São produtores rurais, ribeirinhos que precisam do porto em boas condições para facilitar o escoamento de suas produções.

O diretor de operações do Deracre, Ronan Fonseca, a vice-prefeita de Porto Acre, Edina Cuiabano, a secretária de planejamento e finanças, Vânia Souza, o secretário de agricultura, Célio Nogueira e a engenheira civil responsável pela obra, Talita Menezes e apoiadores acompanharam o deputado na vistoria.

A vice-prefeita agradeceu pelo recurso direcionado e pelo empenho do deputado para que a obra saísse do papel. “A população de Porto Acre está muito feliz por essa rampa sendo realizada, muito obrigada deputado!” – agradeceu.

“Os produtores vão ganhar muito com a construção desse porto, deputado! A população de Porto Acre é quem ganha! Esse é um sonho sendo realizado. Obrigado! Que Deus abençoe o senhor!” – também agradeceu o secretário de agricultura Célio Nogueira.

A engenheira responsável pela obra, Talita Menezes, disse que a obra deve ser concluída em 90 dias. “Se não chover de modo a atrapalhar o andamento da obra, vamos entregar em 90 dias. Se Deus quiser!” – completou.

“O sonho vai virar realidade! Agradeço aos amigos do Deracre que deram andamento aos trâmites para que a empresa que venceu a licitação iniciasse as obras. Ao prefeito Bené e sua vice Edina por trazerem a demanda da população. Tenho trabalhado para atender os pedidos dos gestores de todos os municípios e vou seguir assim. Em breve, quero estar de volta para inaugurar o porto que também vai contar com a casa de apoio ao produtores. Um pedido da comunidade que fiz questão que o Deracre incluísse no projeto” – afirmou Alan Rick.

Porto do Caeté

A obra do Porto Caeté, em Sena Madureira, também avança. Custará R$ 1,7 milhão, R$ 1 milhão de emenda do deputado Alan Rick e R$ 700 mil de contrapartida do Governo do Estado.

Durante a visita técnica a obra feita ao lado do presidente do Deracre, Petrônio Antunes, do diretor de operações da autarquia, Ronan Fonseca, do ex-prefeito de Sena e presidente do DEM/AC, Jairo Cassiano, do vereador Elvis Dany (DEM) e de representantes comunitários, o deputado explicou que a obra deve beneficiar pelo menos 500 famílias e terá uma estrutura para durar.

“O Porto do Caeté terá uma rampa de mais de 90 metros, toda pavimentada, construída de concreto armado e toda a fundação com estacas de trilho TR-4. O porto também vai contar com escadaria e casa de apoio. É R$ 1,7 milhão investido para melhorar a vida da população de Sena. E tenho feito mais. Também atendi o pedido dos moradores enviando recurso para a Mário Lobão, hoje toda revitalizada. Também estamos com as obras do Hospital João Câncio Fernandes que passará a ter leitos de UTI, com todos os equipamentos. Garanti R$ 3 milhões do orçamento. E isso é só uma parte do que fiz e estou fazendo por Sena Madureira.” – concluiu Alan Rick.

De acordo com Petrônio Antunes, diretor-presidente do Deracre, o período chuvoso é um problema, mas a equipe avançará no que for possível. “Já iniciamos a limpeza do local e, dentro em breve, daremos a ordem de serviço para a construção da rampa de acesso. Trata-se de uma obra complexa, entretanto, todos os esforços serão feitos para que tenhamos êxito. Aqui, agradecemos o deputado Alan Rick e o governador Gladson Cameli por esse comprometimento com os ribeirinhos de Sena Madureira”, comentou.

Zeca Mendonça que é morador da comunidade São Sebastião, no Caeté, disse estar emocionado ao ver a obra iniciada. “Estou até sem palavras! Só quem mora aqui sabe o que a gente passa pela falta desse porto! Só posso agradecer ao deputado Alan Rick. Só gratidão!” – finalizou.

A estimativa passada pelo diretor-presidente do Deracre é que a obra seja entregue até julho do ano que vem.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram